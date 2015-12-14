ضبط كبد وكلاوى منتهية الصلاحية و600 قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقليوبية من ضبط كبد وكلاوى منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ أغذية بالعبور.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة التموين بالقليوبية بقيام المدعو "عمر.م.م.ح" صاحب ثلاجة لحفظ الأغذية بالمنطقة الصناعية – دائرة قسم العبور بتخزين كميات من المواد الغذائية واللحوم والكبد والكلاوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها بالأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة والسابق ضبطه فى القضية رقم 11243 جنح قسم العبور لسنة 2015م لحيازته أجزاء دواجن وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أضافت التحريات أنه يقوم بإخطار إدارة الصحة بالعبور بإخطارات وهمية لطلب إعدام تلك الكميات منتهية الصلاحية منذ شهر 10/2015م وطرح بعضها بالأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعه.

عقب ذلك قامت حملة تموينية ولجنة مشكلة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت الثلاجه سالفة الذكر وتم ضبط (1540 كرتونة كلاوى أمريكى تزن 21560 كجم – 1260 كرتونة كلاوى أسترالى تزن 23310 كجم) بإجمالى مضبوطات (أربعة وأربعون طنا وثمان مائة وسبعون كيلو جرام منتهية الصلاحية منذ شهر 10/2015م.

كما تبين أن مالك الثلاجة حرر خطابا بتاريخ 31/10/2015م لطلب إعدام تلك الكمية إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الضبط، وكذا عدم اتخاذ إدارة صحة العبور أية إجراءات بالتحفظ على تلك المضبوطات بالثلاجة محل الضبط لعدم طرحها بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات وورد تقرير الطب البيطرى يفيد أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بسؤال المسئول عن الثلاجة ومقيم المراغة - سوهاج قرر أنه جار إعدام تلك المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 8873 إدارى قسم العبور لسنة 2015م.

كما تمكن ضباط مباحث التموين بالمديرية من ضبط "فرش" كائن بشارع أحمد عرابى عزبة عثمان – دائرة قسم أول شبرا الخيمة لبيع الألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، فر صاحبه هاربا أثناء الضبط، حيث تم ضبط (600 ) قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 25363 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنه 2015م.