الحكم فى طعون 22 متهما بأحداث النايل سيتى.. اليوم

تصدر محكمة النقض اليوم الاثنين حكمها فى الطعون المقدمة من 22 متهمًا فى قضية أحداث عنف "أبراج نيل سيتى" على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة جنايات جنوب القاهرة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014 بحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التى وقعت فى شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.