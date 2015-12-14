مصرع مساعد شرطة وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى قبل قليل مساعد شرطة بالمعاش مصرعه، وأصيب 3 آخرون جراء انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام مطلع كوبرى أبوحمص دائرة مركز شرطة أبوحمص.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3629 س د ى "ملاكى" قيادة "محمد عبدالخالق محمد السماحى" مساعد شرطة بالمعاش ومقيم المنتزه الإسكندرية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة من بين يديه، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة 3 من مرافقيه بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر 22921/2015 جنح المركز.

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