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عقد الاجتماع الإستراتيجى الإستشارى رفيع المستوى بين قطر وكوريا الجنوبية

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عقد الاجتماع الإستراتيجى الإستشارى رفيع المستوى بين قطر وكوريا الجنوبية عقد الاجتماع الإستراتيجى الإستشارى رفيع المستوى بين قطر وكوريا الجنوبية

>عقدت قطر وكوريا الجنوبية اليوم الإثنين الدورة الثالثة للاجتماع الاستراتيجى الاستشارى رفيع المستوى بين البلدين فى الدوحة لمناقشة سبل التعاون الشامل مثل دراسة إمكانية إنشاء اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى سول جاء فيه "أن وزير التجارة يون سانج-جيك يرأس الوفد الكورى الجنوبى الذى يضم 25 مسئولا من وزارات الخارجية والثقافة والصحة والأراضى ووكالة الشرطة و غيرها".

ويشارك فى الاجتماع من الجانب القطرى حوالى 30 مسئولا من وزارات الصناعة و الطاقة، والاقتصاد والتجارة وشركة قطر للبترول و غيرها، على رأسهم وزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة.

واتفق البلدان على التعاون فى سياسة تطوير الصناعة المتنوعة التى تنتهجها قطر من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، كما اتفقت سول والدوحة على دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجى تعود بالمنفعة على الطرفين، وعقد اجتماع الخبراء لتوسيع التجارة بين البلدين بين الخبراء.

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