واشنطن ترحب بمشاركة المرأة فى الانتخابات البلدية السعودية

>هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الفائزين فى الانتخابات البلدية التى جرت لأول مرة بالمملكة العربية السعودية ، وأعربت الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بمشاركة نحو ألف سيدة بالترشح والتصويت بالانتخابات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى بيان اليوم الاثنين أن مشاركة المرأة يمثل خطوة هامة لمضى المملكة العربية السعودية قدما نحو عملية سياسية يشارك فيها كافة الأطراف، مما يضمن تمثيل جميع المواطنين فى حكومة مسئولة أمام كافة السعوديين، كما وصفها المسئول الأمريكى بانها خطوة تاريخية.

وشدد كيربى مجددا على أن مشاركة جميع المواطنين فى التصويت والحُكم هو عامل هام لتحقيق الرخاء والاستقرار والسلام لكافة الدول.

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