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مقتل 52 فى قصف لطائرات التحالف العربى على مواقع للحوثين بتعز

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مقتل 52 فى قصف لطائرات التحالف العربى على مواقع للحوثين بتعز مقتل 52 فى قصف لطائرات التحالف العربى على مواقع للحوثين بتعز
قصفت طائرات دول التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية ، فى الساعات الأولى صباح اليوم مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن.

واستهدفت الطائرات مواقع الميليشيات فى منطقة صالة والجحملية شرق المدينة والحصب والدفاع الجوى ومدينة النور غرب المدينة فى الوقت الذى تدور فيه معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وعناصر الميليشيات فى مختلف جبهات القتال بالمحافظة بينما تقوم المدفعية الثقيلة للميليشيات بقصف الأحياء السكنية.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى أن طائرات التحالف قصفت طوال أمس مواقع للميليشيات فى صالة وذوباب واللواء 35 مدرع فى المخا الساحلية والسجن المركزى بالضباب غرب المدينة والمطار القديم.

وأضاف أن 52 من عناصر الميليشيات قتلوا فى معارك الأمس وأصيب العشرات فيما قتل 8 من عناصر الجيش والمقاومة الشعبية وأصيب 19 آخرين، كما أصيب 26 من المدنيين بسبب قصف الأحياء السكنية.

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مصر 365

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