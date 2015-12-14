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بالصور.. شبورة مائية كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة

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بالصور.. شبورة مائية كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة بالصور.. شبورة مائية كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة
تشهد محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه البحرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شبورة مائية كثيفة، زادت حدتها على الطرق السريعة والصحراوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس غير مستقر اليوم الاثنين، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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