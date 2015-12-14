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53 %من القراء يتوقعون نجاح وزارة السياحة فى حل أزمة تأشيرات العمرة

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53 %من القراء يتوقعون نجاح وزارة السياحة فى حل أزمة تأشيرات العمرة 53 %من القراء يتوقعون نجاح وزارة السياحة فى حل أزمة تأشيرات العمرة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع على قرائه الأعزاء، تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة السياحة، فى حل أزمة تأشيرات العمرة المرفوضة، توقع غالبية القراء تتوقع نجاح وزارة السياحة، فى حل أزمة تأشيرات العمرة المرفوضة.

وتوقع 53%من القراء، تتوقع نجاح وزارة السياحة، فى حل أزمة تأشيرات العمرة المرفوضة، بينما استبعد 43%من القراء تتوقع نجاح وزارة السياحة، فى حل أزمة تأشيرات العمرة المرفوضة، فى الوقت الذى أعرب فيه 4%، من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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