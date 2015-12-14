الهيئة العربية للتصنيع توقع اليوم بروتوكول تعاون مع الجامعة اليابانية

يشهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات البحثية، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، ووزير التعاون الدولى والسفير اليابانى بالقاهرة ورئيس الجامعة.

البروتوكول سيتم توقيعه بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى شارع الطيران.

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