أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الهيئة العربية للتصنيع توقع اليوم بروتوكول تعاون مع الجامعة اليابانية

Google+ Print
الهيئة العربية للتصنيع توقع اليوم بروتوكول تعاون مع الجامعة اليابانية الهيئة العربية للتصنيع توقع اليوم بروتوكول تعاون مع الجامعة اليابانية
يشهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات البحثية، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، ووزير التعاون الدولى والسفير اليابانى بالقاهرة ورئيس الجامعة.

البروتوكول سيتم توقيعه بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى شارع الطيران.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365