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مدير أمن سوهاج: إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بجرجا وطما وأخميم

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مدير أمن سوهاج: إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بجرجا وطما وأخميم مدير أمن سوهاج: إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بجرجا وطما وأخميم
قال اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـــ"اليوم السابع" إنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كل الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، ‏وتأكيدا لسيادة 2015 بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق تم تأمين ‏تنفيذ "24" حكما قضائيا وقرارا إداريا بدائرة المديرية .

ففى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة "7" حالات تعد على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4302 إدارى المركز لسنة 2015 .

وفى مركز شرطة طما تم تأمين تنفيذ "6" أحكام وقرارات قضائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5608 إدارى المركز لسنة 2015.
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>فى مركز شرطة أخميم تم تأمين إزالة "10" حالات تعى على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5544 إدارى المركز لسنة 2015 .

‏كما تم تأمين تنفيذ عدد "1" فاصل حد، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال المركز بتاريخ اليوم .
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>‏ وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ جميع الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، الأراضى أملاك الرى والصرف والآثار، بكل أنحاء المديرية من أجل إعلاء سيادة القانون.

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