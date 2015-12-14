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"زراعة أسوان" تشكل لجنة لمتابعة محصول القصب استعداداً لموسم العصير

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"زراعة أسوان" تشكل لجنة لمتابعة محصول القصب استعداداً لموسم العصير "زراعة أسوان" تشكل لجنة لمتابعة محصول القصب استعداداً لموسم العصير
قررت مديرية الزراعة بأسوان، تشكيل لجنة مكونة من المديرية والمحاصيل السكرية ومركز البحوث، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، للاطمئنان ومتابعة على سير عملية خدمة محصول القصب والاستعداد لبداية موسم العصير.

وصرحت المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، أن اللجنة المشكلة تهدف إلى توفير الأسمدة للمزارعين، وزراعة أصناف جديدة من قصب السكر، باعتباره المحصول الرئيسى للمزارعين فى محافظة أسوان.

وأوضحت مدير عام الزراعة بأسوان، ى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن محافظة أسوان تضم نحو 83 ألف فدان من زراعات القصب، مشيرة إلى أن هناك اتجاه إلى استغلال الأراضى الجديدة فى زراعة النباتات الطبية والعطرية والخضروات وغيرها، والتى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مع استخدام طرق رى حديثة لهذه المساحات من الأراضى.

وأشارت إلى أن هناك مشروع لزراعة محصول قصب السكر عن طريق "الشتل"، وستكون هناك ورشة عمل وتدريبات للمزارعين لتوضيح أهمية هذه الطريقة من زراعة القصب لمساعدتها فى توفير استهلاك المياه، موضحة أن هناك نموذج واحد فقط مطبق عليه هذه الطريقة موجود فى مركز كوم أمبو، ونسعى لتعميمه بمحافظة أسوان خلال الفترة القادمة.

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