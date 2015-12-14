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فيصل بن خالد يكرم متفوقي عسير.. غداً

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فيصل بن خالد يكرم متفوقي عسير.. غداً فيصل بن خالد يكرم متفوقي عسير.. غداً

    يكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح غد الثلاثاء 153 طالبا من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة ونظام المقررات، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان، أن التكريم يهدف إلى تقدير جهود الطلاب، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم، فضلا عن شحذ هممهم، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي، فيما رفع شكره وتقديره لمقام سمو أمير لمنطقة لقاء رعايته ودعمه المتواصل لبرامج التعليم.

من جهته، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم عسير سعد حاضر أنه تم إعداد دليل يضم أسماء الطلاب المتفوقين، يتضمن صوراً للطلاب ومدارسهم وفصولهم الدراسية وسيتم توزيعه على جميع المدارس، والإدارات ذات العلاقة وبما يسهم بالتعريف بالمتفوقين، والجهود التي بذلوها، في حين أكد منسق الاحتفال يحيى مشاري أنه تم إعداد برنامج للاحتفال يتخلله مسيرة طلابية وعروضاً مختلفة.

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