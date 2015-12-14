مدارس المنهل والحرمين تكرم الحارس المخلص

مشاركة من الإدارة العامة لمدارس المنهل والحرمين الأهلية للبنين والبنات لنهج قيادات وزارة التعليم في تعزيز السلوك النبيل وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية. قام نائب المشرف العام على المدارس الأستاذ محمد بن فوزان الفهد بتكريم الحارس الطيب عبدالله عبدالرحمن آل مهنا بمبلغ نقدي قدره خمسة آلاف ريال بعد أن كرمه وزير التعليم السابق على ما يتحلى به من خلق حسن وحيوية وإخلاص في العمل. وتهدف مدارس المنهل والحرمين من خلال التكريم إلى المشاركة المجتمعية وبث روح الإخلاص لدى أبناء وطننا الغالي في كل أنحائه وغرس قيمة الأمانة والإخلاص بين العاملين.