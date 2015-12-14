إعلان أسماء أعضاء المجالس البلدية لمنطقة الباحة

أعلن م. محمد بن مبارك المجلي أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة أسماء أعضاء المجالس البلدية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وجاء الفائزون على النحو الآتي، الفائزون في المجلس البلدي بأمانة الباحة، عبدالرحمن بن عبدالله بن رمزي بن غبيش الغامدي، ربيع بن محمد بن سعيد الزهراني، عبدالرحمن بن عبدالله آل ملاوي الزهراني، علي بن مروان علي آل مروان الغامدي، خالد بن مسفر بن علي آل عوضه الغامدي، فهد بن عيدان بن محمد آل سعيد الغامدي، عبدالله بن جمعان بن سعيد السعدوي الزهراني، عاطف بن أحمد بن عطيه آل سعيد الزهراني، جمعان بن على بن سعيد الغامدي، محمد بن ظافر بن صالح ال منصور الغامدي، أحمد بن مسفر بن أحمد ال هادي الزهراني، محمد بن عبدالله بن عبدالقادر الزهراني، سعيد بن عبدالله بن جمعان ال حلوان الزهراني، إبراهيم بن غرم الله بن سعيد آل فرحان الزهراني.

أما الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية بلجرشي: محمد بن عبدالعزيز آل مداوس الغامدي، أحمد بن محمد بن صالح آل محسن الغامدي، فهد بن صالح ال مزهود الخثعمي، عادل بن محمد المجدوعي الغامدي، عبدالله بن أحمد ال سالم الغامدي، عبدالله بن حسين ال ضيف الله الغامدي، سليمان بن على ال سليمان الغامدي، محمد بن عبدالله ال دخيل الله الغامدي، محمد بن على بن صالح خليف، فهد بن محمد بن كرات الغامدي.

أما الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية قلوة، احمد بن إبراهيم عطية المفصلي الزهراني، عبيد بن خضير على السويدي الزهراني، ماجد بن موسى أحمد الزهيري الزهراني، حسن بن عطية حسن الحميدي الزهراني، عبدالله بن فيحان علي الدياني الزهراني، محمد بن عطية معيض الغبيشي الزهراني، علي بن محمد صالح العويفي الزهراني، محمد بن حسن على الدويحي الزهراني.

أما الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية المندق، مبارك بن خلف الطفيلي الزهراني، عيسي بن محمد العياشي الزهراني، ناصر بن خلف الكناني الزهراني، عبدالرحمن بن حسن الفهمي الزهراني، سعيد بن جمعان الخزمري الزهراني، صالح بن أحمد العلى الزهراني، تركي بن دياب الكناني الزهراني، خالد بن عبدالله الكناني الزهراني.

أما الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية المخواة: سعدي بن عوض بن عبدالكريم السعدي الزهراني، علي بن سعيد بن محمد الزهراني، طارق بن سعيد بن جابر العباشه العمري، أحمد بن سعيد بن محه الفضالة العمري، جمعان بن أحمد بن على ال طيران العمري، علي بن جمعان بن عبد الخبير ال خبير الغامدي.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية العقيق: علي بن سعد بن علي الحلي الغامدي، محمد بن عاظة بن مسفر ال دغسان، محمد بن طاحوس بن مقبول الرفاعي، محمد بن فلاح بن حمود المسلمي الغامدي، سفر بن فارس بن غالب الرفاعي، حسن بن علي بن منسي الهجهاجي.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية القرى: عبدالرحمن بن عيظه بن جبران القرشي الزهراني، محمد بن سعيد بن عواض القرشي الزهراني، راشد بن طاهر بن سعيد الحريري الزهراني، عبدالعزيز بن محسن بن عوضه القبيبي الزهراني

محمد بن سعيد بن سعيد الطبجي الزهراني، مسفر بن جمعان بن سعيد الزهيري الغامدي.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية بني كبير، كامل بن محمد بن سعيد ال سعد، عثمان بن محمد بن مسفر المغيظير الغامدي

علي بن أحمد بن علي ال ضيف الله الغامدي، عبدالله بن حمدان بن مرضي ال سحاب الغامدي، محمد بن عثمان بن فرحه ال موسى الغامدي، عماد بن احمد بن عبدالله العدبلي الغامدي.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية الحجرة: سعيد بن يوسف العلوي الزهراني، علي بن عبيد الصلاحي الزهراني، محمد بن احمد الاحمدي الزهراني، خضر بن شامي السعدي الزهراني، عثمان بن علي العلوي الزهراني، عبدالله بن سعيد المقبلي الزهراني.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية غامد الزناد: سعيد بن عطية بن صالح ال يعلي الغامدي، محمد بن علي بن صبحي ال عاطف الغامدي، يحيي بن محمد بن احمد ال بجاد الغامدي، سعيد بن حمود بن احمد ال سوده الغامدي، بدر بن احمد بن ضيف الله ال ظافر الغامدي، عبدالله بن احمد بن عامر ال ملفي الغامدي.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية بني حسن: فراج بن احمد الصغيير الزهراني، علي بن طوير البيضاني الزهراني، على بن شباب آل مسعود الزهراني، أحمد بن جار الله بن زنبيل الزهراني، عبدالوهاب بن عبدالله الحسني الزهراني، فيصل بن عبدالله الحسني الزهراني.

الفائزون بالمجلس البلدي ببلدية معشوقة: حزام بن ضيف الله بن سعيد الغامدي، وعوض بن سعيد بن دغش العمودي الزهراني، عبدالله بن صالح الزهيري الغامدي، عبدالله بن علي الزهيري الغامدي، إبراهيم بن سعيد الزهيري الغامدي، مبارك بن مناحي الزهيري الغامدي.