القحطاني: المرأة حرصت على المشاركة في التصويت أكثر من الرجل

أفاد د. مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية كانت الجهة الوحيدة التي راقبت الانتخابات البلدية التي تمت في سهولة ويسر متسمة بالنزاهة والشفافية.

وأكد د. القحطاني أن حرص المرأة على المشاركة في التصويت كان أكثر من نظيرها الرجل في المراكز التي تم معاينتها، مضيفاً أن هناك نسبة من الرجال صوتت للنساء.

الخثلان: نسبة الإقبال في المحافظات والقرى أكبر من المدن الكبرى

وأوضح أن مستوى رضا الجمعية عن سير العملية الانتخابية تفوق ال95%، وعن مشاركة الناخبين مقارنة بالأعداد المسجلة فتصل إلى 50%، مشيراً إلى أن هناك نسبة مقيدة بقيد الناخبين لم تدلِ بأصواتها وذلك مؤشر يعطي أن هناك نسبة كبيرة لا ترغب في تأدية واجبها الانتخابي ولا تشارك في عملية صنع القرار والتأثير فيما يقدم لها من خدمات.

وأردف د. القحطاني أن الجمعية كان لها موقف من عدم مشاركتها في مراقبة الدورة السابقة لأسباب تتعلق بعدم مشاركة المرأة وعدم تطور نظام المجالس البلدية وهاتان الخطوتان تحققتا في الدورة الثالثة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تطوير أكثر للمجالس البلدية وفي لائحتها التنفيذية بما يمكن الفائزين في الانتخابات من الوفاء بوعودهم.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بمقر الجمعية بالرياض على أهمية بحث التنسيق بين المجالس البلدية ومجالس المناطق من أجل الوصول للأهداف المنشودة من تلك المجالس، حيث إن أغلب الخدمات التي تقدم في المناطق لابد أن يعتمدها أو يوصي باعتمادها المجلس الإداري للمنطقة، لافتاً إلى نتيجة التقرير الذي أعدته الجمعية في مراقبتها للانتخابات.

وقال د. القحطاني إننا تأخرنا في المبادرة بالمراقبة رغم قيامنا بالرصد بحكم اختصاص الجمعية القانوني، وقد بادرنا بطلب المراقبة وتبع ذلك لقاء بوزير الشؤون البلدية والقروية ثم اجتماع برئيس اللجنة التنفيذية لمراقبة الانتخابات، عقبها اجتماعات لفروع الجمعية بأمناء المناطق ورؤساء اللجان المحلية بهدف التعرف على أماكن المراكز الانتخابية والدوائر الانتخابية والمراقبين وآلية العمل وتسهيل أمور مراقبي الجمعية في تأدية رسالتهم، وكان هناك جهد مقدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسها الوزير الذي أوصى بتسهيل أعمال الجمعية.

وتابع أن الجمعية لاحظت خلال مراقبتها حسن التعامل مع المعوقين وكبار السن والأشخاص الأميين وتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي بيسر وسهولة، وكذلك حسن تعامل منسوبي الأمن قرب المراكز الانتخابية وحياديتهم.

واستطرد د. القحطاني أن من السلبيات التي لاحظتها الجمعية استبعاد بعض المرشحين والمرشحات في وقت متأخر لأسباب قد تعود لعدم توفر بعض الشروط فيهم، وقد صدر لبعضهم قرارات من بعض لجنان الطعون، وكان عليهم اللجوء لديوان المظالم (القضاء الإداري) لاستكمال نهائية مثل هذه القرارات.

وذكر أنه رغم أن الوصول إلى معظم المقار الانتخابية كان سهلاً وميسراً إلا أنه رصد صعوبة الوصول لعدد محدود من هذه المقرات، كما لوحظ بعض الإشكاليات فيما يتعلق بعدالة شروط الحملات الانتخابية والتراخيص اللازمة لذلك، وإن بذلت بعض الجهود لتذليل ذلك من قبل اللجنة العامة للانتخابات، ولوحظ وجود بعض الصعوبات التي واجهتها النساء بشأن إثبات هوياتهن أو إثبات سكنهن، ولاحظت الجمعية أن الجهات المشرفة على الانتخابات عملت على تسهيل هذا الأمر من خلال اتباع بعض الوسائل التي تقلل من تأثير ذلك على استكمال النساء حقهم في الانتخاب، كذلك استمرار وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية حتى أثناء العملية الانتخابية وحث الناخبين للتصويت لهم على أساس الانتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس مناسبة وقوة برنامج المرشح، وتغيب مندوبو المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في أغلب المراكز الانتخابية، إلى جانب وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبين الساكنين في مناطق نائية من حيث إثبات سكنهم أو إثبات هوياتهم وخاصة في بعض المناطق التي لم تصلها خدمات الكهرباء بعد، وتردد بعض العاملات في المراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات الجمعية في بعض الحالات.

من جانبه، تحدث د. صالح بن محمد الخثلان نائب رئيس الجمعية خلال المؤتمر قائلاً إن المراقبة للانتخابات كانت شاملة وقد أعد لها استمارتان خاصتان لمتابعة ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع، وصيغت بناء على معايير دولية إلى جانب ما كان يرد للجمعية لحظة بلحظة لتنتهي الجمعية إلى ما حققته من نتائج. ودعا إلى الاهتمام بالحملات الانتخابية كونها القناة الأساسية بين المرشحين والناخبين، مبيناً أن نسبة الإقبال في المحافظات والقرى كان أكبر من المراكز الحضارية في بعض المدن كالرياض.

بدوره، أشار المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري الأمين العام للجمعية إلى أن كثرة المراكز في الرياض ربما يكون هو المؤثر في قلة أعداد المقبلين على مركز وتزايدهم في آخر، موضحاً أن مستوى تنظيم الجمعية كان جيداً وكذلك آليات العمل بالمراكز ووضوح الإجراءات المتبعة بها.

ونوه إلى أن قلة الإقبال على الانتخابات البلدية يمكن أن يكون لعدم توفر المعرفة لدى الكثير من أفراد المجتمع بدور المجالس البلدية وما تقدمه لهم وبالتالي عزوف كبير من الناخبين مقارنة بالدورات الماضية، ممتدحاً ما بذلته وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للعملية الانتخابية.