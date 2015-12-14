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المصريين الأحرار بسوهاج يطلق الصالون الثقافى الأسبوع المقبل لعقد ندوات تثقيفية

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المصريين الأحرار بسوهاج يطلق الصالون الثقافى الأسبوع المقبل لعقد ندوات تثقيفية المصريين الأحرار بسوهاج يطلق الصالون الثقافى الأسبوع المقبل لعقد ندوات تثقيفية
أكد أحمد العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقائم باعمال أمين الحزب بسوهاج ، أن الحزب سوف يطلق الأسبوع القادم الصالون الثقافى، لعقد ندوات تثقيفية فى العديد من المجالات .

وأوضح عنانى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "أن الصالون الثقافى يستضيف شخصيات عامة بالمحافظة لتسليط الضوء على قضايا هامة من شأنها الارتقاء بالمحافظة الى جانب إعداد كوادر حزبية فى أكثر من لجنة من لجان الحزب، مشيرا إلى أن الصالون الثقافى سيركز على اعداد كوادر شابة لخوض انتخابات المحليات.
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