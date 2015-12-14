الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية فى اليمن

أفاد قيادى فى جماعة الحوثى، اليوم الاثنين، بمقتل العقيد الركن عبدالله السهيان، قائد القوات الخاصة السعودية ، في منطقة باب المندب، غربى محافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن السهيان قتل نتيجة صاروخ من نوع "توشكا"، أطلقه الحوثيون على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي فى منطقة "شعب الجن" بباب المندب.

وبحسب المصدر، "خلف الصاروخ قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف المشاركة في المواجهات الدائرة في محافظة تعز" بين الحوثيين، مسنودين بالقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان من قيادة التحالف العربى بشأن الهجوم.

في الوقت ذاته، أكد الخبير العسكرى السعودى المتقاعد إبراهيم آل مرعى، صحة مقتل العميد الركن السهيان، وذلك فى تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيما لم يذكر أى تفاصيل عن مقتل السهيان.

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصورهادى، كرم يوم السبت الماضى، السهيان، ومنحه وسام الشجاعة فى القصر الجمهورى فى مدينة عدن.

يشار إلى أن إطلاق الصاروخ جاء قبل يوم من الموعد المقرر لعقد المشاورات بين وفدى الحكومة اليمنية، والحوثيين وصالح فى العاصمة السويسرية جنيف.