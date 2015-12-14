أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية فى اليمن

Google+ Print
الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية فى اليمن الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية فى اليمن
أفاد قيادى فى جماعة الحوثى، اليوم الاثنين، بمقتل العقيد الركن عبدالله السهيان، قائد القوات الخاصة ، في منطقة باب المندب، غربى محافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن السهيان قتل نتيجة صاروخ من نوع "توشكا"، أطلقه الحوثيون على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي فى منطقة "شعب الجن" بباب المندب.

وبحسب المصدر، "خلف الصاروخ قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف المشاركة في المواجهات الدائرة في محافظة تعز" بين الحوثيين، مسنودين بالقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان من قيادة التحالف العربى بشأن الهجوم.

في الوقت ذاته، أكد الخبير العسكرى السعودى المتقاعد إبراهيم آل مرعى، صحة مقتل العميد الركن السهيان، وذلك فى تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيما لم يذكر أى تفاصيل عن مقتل السهيان.

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصورهادى، كرم يوم السبت الماضى، السهيان، ومنحه وسام الشجاعة فى القصر الجمهورى فى مدينة عدن.

يشار إلى أن إطلاق الصاروخ جاء قبل يوم من الموعد المقرر لعقد المشاورات بين وفدى اليمنية، والحوثيين وصالح فى العاصمة السويسرية جنيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة