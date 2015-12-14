عبور 95 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 6.1 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحي للقناة شهد خلال اليومين الماضيين، بداية من السبت وحتى أمس الأحد، عبور 95 سفينة بحمولة 6 مليون و100 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب، وشهد عبور 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن من الشمال إلى الجنوب، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و300 الف طن وكانت اكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي التابعة لجزر المارشال MOZAH بحمولة 165 الف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الأحد عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EZELYN MAERSK بحمولة 171ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MAGESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن.