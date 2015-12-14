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7700مواطن يستفيدون من مبادرة"مصر فى قلوبنا" بقضاء إجازاتهم بـ3 مدن سياحية

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7700مواطن يستفيدون من مبادرة"مصر فى قلوبنا" بقضاء إجازاتهم بـ3 مدن سياحية 7700مواطن يستفيدون من مبادرة"مصر فى قلوبنا" بقضاء إجازاتهم بـ3 مدن سياحية
أكد محمود عبد الوهاب، رئيس قطاع السياحة الداخلية، بهيئة تنشيط السياحة، أن عدد المستفيدين من دعم مبادرة " شرم الشيخ فى قلوبنا "بلغ ما يقرب من 5 آلاف فرد، قضوا إجازاتهم بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ "مدينة السلام"، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 10 ديسمبر الجارى .

وقال عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن حجوزات المصريين فى أعياد الكريسماس ورأس السنة بالفنادق والمنتجعات السياحية المشتركة فى المبادرة "شرم الشيخ فى قلوبنا" و البالغ عددهم 29 فندقا بشرم الشيخ، تصل لـ 90 % تقريبا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدا على المبادرة، وأنها حققت نجاحا غير مسبوق.

وأضاف، أن عدد المستفيدين من "مبادرة فى قلوبنا" لمدينة الأقصر بلغ ما يقرب من 2000 فرد ، خلال نفس الفترة السابق ذكرها، وأن حجوزات "النايل كروز" الفنادق العائمة المشتركة فى المبادرة والبالغ عددهم 25 مركبا تصل لـ 100 % خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة ، فيما بلغ عدد المستفيدين من تنظيم رحلات اليوم الواحد لمدن الفيوم والعين السخنة نحو 700 فردا .

وأشار إلى أن عدد الشركات السياحية المشاركة فى المبادرة بلغ 132 شركة، مقسمة إلى 3 ائتلافات (ائتلاف مصر فى قلوبنا ويضم 25 شركة ، وائتلاف أوفر سيز ويضم 15 شركة ، فيما يضم ائتلاف النهار 92 شركة ).


>وزارة السياحة ترصد 15 مليون جنيه لدعم مبادرة "مصر فى قلوبنا" لتشجيع السياحة الداخلية..ضم شرم الشيخ للمبادرة لبث رسالة طمأنة للعالم.. بسعر يبلغ 650 جنيها للفرد بالأتوبيس شاملة الإقامة و1200 بالطيران

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