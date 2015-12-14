خالد يوسف: "العدالة الاجتماعية" قضيتى تحت القبة وسأنضم لأى ائتلاف يتبناها

قال المخرج خالد يوسف النائب البرلمانى، إن قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياته داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا شئ غيرها سيشغله فى البرلمان، لكونه منحازا منذ البداية لهذه القضية وتقليص الفجوة بين طبقة الفقراء والأغنياء.

وأضاف خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، أنه سينضم لأى ائتلاف يتبنى هذه القضية ويخلص لها، موضحا أن أولويات النائب الآن هى مراجعة قوانين الماضى التى أفرزت طبقة أغنياء صغيرة وطبقة فقراء كبيرة جدا، مشددا على ضرورة تغيير هذه القوانين قبل مساءلة الحكومة عن أدائها .

وأوضح أنه غير مهتم بتقديم طلبات الإحاطة ضد الحكومة خلال الفترة القادمة، على قدر اهتمامه بقضية العدالة الاجتماعية وتحقيقها والتى سيترتب عليها إعادة ما أسماه "ضبط المجتمع"، وتابع:" فى هذه الحالة لو أخفقت الحكومة فى شئ وقتها يتم تقديم طلبات الإحاطة ضدها".

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