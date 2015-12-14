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اتحاد المقاولين العرب: 80 مليون مواطن يعانون البطالة بالدول العربية

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اتحاد المقاولين العرب: 80 مليون مواطن يعانون البطالة بالدول العربية اتحاد المقاولين العرب: 80 مليون مواطن يعانون البطالة بالدول العربية
أكد فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن الاتحاد يضم قرابة 200 ألف شركة، تم إدراج 6 منهم فى التصنيف العالمى، والذى يضم 225 شركة.

وأضاف فهد الحمادى، فى تصريحات له، أن شركات المقاولات التى يضمها الاتحاد قادرة على تنفيذ المشروعات العربية المشتركة، للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة والتى وصلت لنحو 80 مليون مواطن بكافة الدول العربية.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 72% من شركات المقاولات تعانى من نقص السيولة، لافتا إلى أنه قرر تدشين شركة مقاولات بدولة السودان برأس مال مليون دولار، لتركيب أبراج الهاتف، بحيث تكون أول شركة عربية سيتم طرح أسهمها للاكتتاب، لافتا إلى أنه يحق لكل الشركات التابعة لاتحاد المقاولين العرب التقدم للعمل بها.

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