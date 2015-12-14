أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن

Google+ Print
الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن
أفاد قيادي في جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، بمقتل العقيد الركن عبدالله السهيان، قائد القوات الخاصة ، في منطقة باب المندب، غربي محافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن السهيان قتل نتيجة صاروخ من نوع "توشكا" اطلقه الحوثيون على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي في منطقة "شعب الجن" بباب المندب.

وبحسب المصدر، "خلف الصاروخ قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف المشاركة في المواجهات الدائرة في محافظة تعز" بين الحوثيين، مسنودين بالقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من قيادة التحالف العربي بشأن الهجوم .
>في الوقت ذاته، أكد الخبير العسكري السعودي المتقاعد إبراهيم آل مرعي صحة مقتل العميد الركن السهيان في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم يذكر آل مرعي تفاصيل مقتل السهيان.
>وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كرم يوم السبت الماضي، السهيان، ومنحه وسام الشجاعة في القصر الجمهوري في مدينة عدن.

يشار إلى أن إطلاق الصاروخ جاء قبل يوم من الموعد المقرر لعقد المشاورات بين وفدي اليمنية، والحوثيين وصالح في العاصمة السويسرية جنيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة