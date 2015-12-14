الألمانية :أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن

أفاد قيادي في جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، بمقتل العقيد الركن عبدالله السهيان، قائد القوات الخاصة السعودية ، في منطقة باب المندب، غربي محافظة تعز 257 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن السهيان قتل نتيجة صاروخ من نوع "توشكا" اطلقه الحوثيون على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي في منطقة "شعب الجن" بباب المندب.

وبحسب المصدر، "خلف الصاروخ قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف المشاركة في المواجهات الدائرة في محافظة تعز" بين الحوثيين، مسنودين بالقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من قيادة التحالف العربي بشأن الهجوم .

>في الوقت ذاته، أكد الخبير العسكري السعودي المتقاعد إبراهيم آل مرعي صحة مقتل العميد الركن السهيان في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم يذكر آل مرعي تفاصيل مقتل السهيان.

>وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كرم يوم السبت الماضي، السهيان، ومنحه وسام الشجاعة في القصر الجمهوري في مدينة عدن.

يشار إلى أن إطلاق الصاروخ جاء قبل يوم من الموعد المقرر لعقد المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية، والحوثيين وصالح في العاصمة السويسرية جنيف