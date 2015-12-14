ضبط مصنع لتعبئة حامض الكبريتيك بدون ترخيص فى الخصوص

تمكنت مباحث قسم الخصوص بالقليوبية، من ضبط مصنع لتعبئة حامض الكبريتيك بدون ترخيص.

تم ضبط "سامح.ص.ل.م" 32 سنة صاحب مصنع لتعبئة حامض الكبريتيك، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستخدام علامة تجارية غير مسجلة (HCL ).

وعثرت المباحث بالمصنع على 14 "تنك بلاستيك" معبأ حامض الكبريتيك سعة التنك 1000 لتر بإجمالى 14 ألف لتر – 200 كرتونة معبأة حامض الكبريتيك، بكل كرتونة 20 زجاجه سعة الزجاجه 1 لتر بإجمالى 4 طن – 4800 عبوة فارغة لزوم التعبئة مدون عليها ( HCL )، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15304 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.