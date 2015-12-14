القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو أفيون فى سوهاج

تمكن الرائد محمد حماد، رئيس مباحث مركز البلينا بالإنابة من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بمديرية أمن أسيوط، بحوزتهما نصف كيلو من مخدر الأفيون، وذلك بقصد الإتجار بدائرة المركز.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن تردد عاطلين على المركز بقصد ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، العقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع بحث الجنوب، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة تمكن خلالها الرائد محمد حماد، رئيس مباحث مركز البلينا بالإنابة، والنقيبان أحمد أبو عريضة، وخيرى الشرقاوى، معاونى مباحث المركز من إلقاء القبض على "رشوان . أ . ر" 26 سنة ويقيم بالزاوية مركز أسيوط، وأحمد م . ع" 25 سنة ويقيم بالزاوية مركز أسيوط، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 500 جرام من الأفيون المخدر و3 هواتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بالعملاء، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تهميداً لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.