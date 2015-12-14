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جمعية "نبض الوطن" تصدر تقريراً لحلول مقترحة لأزمة القمامة بالإسكندرية

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جمعية "نبض الوطن" تصدر تقريراً لحلول مقترحة لأزمة القمامة بالإسكندرية جمعية "نبض الوطن" تصدر تقريراً لحلول مقترحة لأزمة القمامة بالإسكندرية
أصدرت جمعية نبض الوطن لحقوق الإنسان بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد الداودى تقريراً لها عن ازمة القمامة بالمحافظة والحلول المقترحة لها .

وأوضح البيان أن أهم الحلول المقترحة لمشكلة القمامة بالإسكندرية هو ضمانة صرف شيك المحافظة للشركة القائمه او الشركات التى ستاتى لجمع القمامة ، و التعهد بصيانة السيارات بشكل دورى و بقائها فى حالتها فالصيانة على الدولة مع عدم التصرف و الشراء بالتبرع من الشعب لدعم وحدته الخدمية .

وشددت الجمعية على ضرورة انضمام نواب الشعب مع الشعب و الزامهم بمناقشة كل الافكار الجديدة بالبرلمان القادم .

واوضح البيان أن التنظيم الداخلى وتحديد تخصصات و قطاعات محددة للشركات و الجمعيات للنقل و التفريغ فوق عربات الشركة و الوحدة المحلية و العمل الداخلى يتحول لتروسيكلات وليس سيارات.

وطالبت الجمعية فى بيانها من المحافظة فى العقد الجديد ان تكون شفافة وواضحة وعلانية من الخطوة الاولى حتى بدء المهام للشركات القادمة وان تكون على الهواء مباشرة لإشراك الشعب فى المشكلات و الادارة لكى تزداد الانتماء و الوطنية داخله.

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