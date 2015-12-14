القبض على 7 هاربين من أحكام بينهم 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد

شن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون، وخاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الاميرية، من ضبط " محمد ف ع " 37 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2461/8107 لسنة 2014م الاميرية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب وسام الدين عطية معاون مباحث قسم شرطة التبين من ضبط " رضا س أ " 28 سنة ، عاطل ، ومقيم الصف فى الجيزة ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2418 لسنة 2014م التبين " سرقة " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما نجح النقيب إبراهيم القلش معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان ، من ضبط " حسن ص م " 21 سنه ، عامل ، ومقيم محافظة بنى سويف والمحكوم عليه فى القضية رقم 19367/2992 لسنة 2013م بنى سويف " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب محمد فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط " أحمد س أ " 23 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3409/2624 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات " ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط "صديق م ص " 26 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 9168 لسنة 2010م المعادى " شروع فى سرقة " والمقضى فيها بالسجن 15 سنة ، وتمكن النقيب عمر أنور خالد معاون مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط "أحمد إ م " 26 سنه، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2674/2017 لسنة 2015م بنها / قليوبية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات ، ونجح النقيب محمد عادل معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "عادل م خ " 28 سنه ، عامل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5414 لسنة 2013م الخليفة " مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 13 سنة.