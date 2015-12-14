القبض على 7 هاربين من أحكام بينهم 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد

وتمكن النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الاميرية، من ضبط " محمد ف ع " 37 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2461/8107 لسنة 2014م الاميرية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب وسام الدين عطية معاون مباحث قسم شرطة التبين من ضبط " رضا س أ " 28 سنة ، عاطل ، ومقيم الصف فى الجيزة ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2418 لسنة 2014م التبين " سرقة " والمقضى فيها بالسجن المؤبد .
كما نجح النقيب إبراهيم القلش معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان ، من ضبط " حسن ص م " 21 سنه ، عامل ، ومقيم محافظة بنى سويف والمحكوم عليه فى القضية رقم 19367/2992 لسنة 2013م بنى سويف " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب محمد فؤاد معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان ، من ضبط " أحمد س أ " 23 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3409/2624 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات " ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد .
وتمكن النقيب رامى الجمل معاون مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط "صديق م ص " 26 سنه ، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 9168 لسنة 2010م المعادى " شروع فى سرقة " والمقضى فيها بالسجن 15 سنة ، وتمكن النقيب عمر أنور خالد معاون مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط "أحمد إ م " 26 سنه، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2674/2017 لسنة 2015م بنها / قليوبية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات ، ونجح النقيب محمد عادل معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "عادل م خ " 28 سنه ، عامل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5414 لسنة 2013م الخليفة " مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 13 سنة.