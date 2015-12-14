إصابة 6 أشخاص فى حادث سيارة بقرية الأحايوة شرق سوهاج

شهدت قرية الأحايوة، شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نزول سيارة أجرة داخل الزراعات عقب قطع سيارة قادمة من طريق فرعى، الطريق عليها مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ،وتم نقلهم لمستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة المركز، ووجود مصابين .

بالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء قيادة فضل الضبع محمد حسين " 41 سنة سائق، السيارة رقم هـ ص أ 7368 أجرة سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة خروج إحدى السيارات أمامه من طريق فرعى مما نتج عنه نزولها بالزراعات المجاورة للطريق.

أسفر عن الحادث إصابة حسانين إبراهيم أحمد عبد العال" 22 سنة طالب ، هشام محمد أمين " 20 سنة طالب ،محمد حسن عبد الحق " 21 سنة طالب ،محمد محمود صديق ، 24 سنة طالب ،بسام عبد الرحمن أمير" 20 سنة طالب ، أحمد عبد الراضي جمال ، 20 سنة طالب – وجميعهم يقيمون دائرة مركز دار السلام، بكدمات وسحجات، تم نقل المصابين للمستشفى المركزى وصرفهم عقب تلقيهم العلاج اللازم.

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، وأضاف قائد السيارة بعدم معرفة رقم السيارة "المشار إليها" ونفوا الشبهة الجنائية، وحدثت بعض التلفيات بالسيارة "تم التحفظ عليها"، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال المركز، وجار العرض على النيابة العامة.

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