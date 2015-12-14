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ضبط رنجة وملح صناعى وحلوى وزيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتهم بالغربية

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ضبط رنجة وملح صناعى وحلوى وزيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتهم بالغربية ضبط رنجة وملح صناعى وحلوى وزيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتهم بالغربية
شنت إدارة مباحث فى محافظة الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة وضباط الإدارة حملة تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والتى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لإحكام السيطرة على الأسواق.

اليوم السابع -12 -2015

وأسفرت الحملة عن ضبط "سعيد ع ك" 37 سنة مقيم بقرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات لإنشائه مصنع بدون ترخيص بذات الناحية لتصنيع أسماك الرنجة التى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى واستخدام الملح الصناعى الغير صالح فى التصنيع، وضبط بداخل المصنع 50 كرتونة أسماك رنجة زنة الكرتونة 20 كيلو جرام تحت التصنيع يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى و5 أجولة ملح صناعى غير صالح للاستهلاك الآدمى زنة الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى وزن طن و250 كيلم جرام، وتم تحرير المحضر رقم 33504 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2015

اليوم السابع -12 -2015

كما تم ضبط "إبراهيم ا إ ع" 38 سنة صاحب مصنع حلوى نواشف بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، وبحوزته 50 كرتونة حلوى "نواشف" زنة الواحدة 7 كيلو جرام يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحضر رقم 33505 جنح مركز طنطا لسنة 2015، وضبط "عاطف م ا ع" 39 سنة ومقيم بمساكن أبو زهرة، لقيامه بانشاء مخزن لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام بقصد إعادة طرحها للبيع للجمهور، حيث تم استهداف المخزن وضبط "تانك" معبأ بزيت الطعام زنة 900 كيلو جرام، وتحرر المحضر 30508 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2015.

اليوم السابع -12 -2015

وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، وتحويل المحاضر إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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