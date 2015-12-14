كمال حبيب: قدامى الإخوان"متشبثون" وشبابها "محتار"وكلاهما عاجز عن حل الأزمة

أكد الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هناك صراعا بين أجيال جماعة الإخوان، حيث لا يعرف الجيل القديم الذي يمثله محمود حسين كيف يعالج الأزمة، وكذلك الجيل الجديد لا يعرف كيف يخرج منها.

وأضاف حبيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجيل القديم للجماعة متشبث بمواقعه بزعم أنه جاء بالانتخابات، فيما الجيل الجديد "محتار" تجاه الأوضاع الجديدة، مشددا على أن الجماعة تواجه مأزقا يشاهد الجميع بعض جوانبه المأساوية عبر شاشات التلفزيون.

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