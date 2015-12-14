"زراعة أسوان": نستهدف زراعة64 ألف فدان من القمح هذا العام

صرحت المهندسة مفيدة الخولى، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، بأن المستهدف زراعته من القمح هذا العام يقدر بحوالى 64 ألف و600 فدان.

وأكدت وكيل وزارة الزراعة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية حرصت على توفير التقاوى الخاصة بزراعات القمح، وتوفيرها للمزارعين فى الجمعيات التعاونية والإرشاد، والتى ترد من الإدارة المركزية للتقاوى والتعاون الزراعى والإرشاد، بجانب تقاوى الزراعات الشتوية كالفول والبرسيم.

وأوضحت المهندسة مفيدة،:" كان المستهدف زراعته من محصول القمح العام الماضى حوالى 60 ألف فدان، ونجحنا فى زراعة 64 ألف فدان، ونأمل أن تزيد المساحة المزروعة عن المستهدف خلال هذا العام، نظراً للأهمية الكبرى التى يمثلها محصول القمح ودوره فى الأمن الغذائى".

وأشارت إلى أن محافظة أسوان، يستمر فيها زراعة القمح حتى منتصف شهر يناير المقبل فقط، نظراً لبدء كسر محصول قصب السكر فى هذه الفترة.

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