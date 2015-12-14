ميرجان بو شعيا يحصد النجمة الذهبية عن " فيلم كتير كبير"

فاز "فيلم كتير كبير" للمخرج اللبناني ميرجان بو شعيا بالنجمة الذهبية في الدورة الـ 15 لمهرجان الفيلم الدولي في مراكش والتي تنافس عليها 15 فيلماً روائياً طويلاً من مختلف الدول على مدى تسعة أيام.

وعقب تسلّمه الجائزة، قال المخرج بو شعيا: "مجرد علمنا بالمشاركة في هذا المهرجان كان أمر كبير بالنسبة لنا، خصوصاً عندما علمنا بأسماء أعضاء لجنة التحكيم، لأنني كنت أدرس تجارب بعضهم في الجامعة، وكان لدي درس عن السيد Coppola." وأضاف: "أحب أن أهدي هذه الجائزة لوطني لبنان، وهو البلد الذي للأسف لا يؤمن بنا، لكن سنظل نحن نؤمن به... شكراً".

كما فاز المخرج البرازيلي Gabriel Mascaro بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه Neon Bull، وفي خطوة نادرة قررت لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج الأميركي Francis Ford Coppola، منح جائزتها الخاصة لجميع الأفلام المشاركة في هذه الدورة تكريماً للسينما.

ومنحت اللجنة جائزة أفضل ممثل لـ Gunnar Jonsson عن دوره في فيلم Virgin mountain للمخرج Dagur Kari، في حين حصدت Galatea Bellugi جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Keeper للمخرج Guillaume Senez.

كما كرّمت هذه الدورة السينما الكندية والممثل والمخرج السينمائي الأميركي Bill Murray والمخرج المغربي كمال الدرقاوي والمخرج الكوري Park Chan-Wook والراقصة الهندية Madhuri Dixit التي رقصت لجمهورها في ليلة تكريمها إضافة الى الممثل الأميركي Willem Dafoe.