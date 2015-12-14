حقيقة إصابة أنغام بحالة تسمم في بيروت

إنتشرت أمس أخباراً تفيد عن تعرض المطربة أنغام لحالة تسمم في بيروت.

الخبر نفته تماماً أنغام في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "البيت بيتك"، حيث قالت أن الخبر عار من الصحة وما حدث انها أصيبت بنزلة برد وانخفاض شديد في درجة الحرارة وتدني مستوى جهاز المناعة.

وكان السبب في انتشار الشائعة ما نشرته أنغام على موقع الصور انستغرام لبعض الأدوية وعلقت عليها قائلة: "كنت هروح في داهية لكن ربنا ستر".

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