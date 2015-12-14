حفلا زفاف لجيهان قمري خلال شهر واحد

بعد عودتهما من قبرص حيث كانا يقضيان شهر العسل، أقامت النجمة جيهان قمري وزوجها طبيب الأسنان المصري باسم السواح بأحد فنادق القاهرة حفل عشاء ودعيا إليه أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني احتفالاً بزواجهما الذي أقيم منذ فترة واحتفلا به في إحدى الكنائس بلبنان.

وكانت جيهان قد سبق وتحدثت كثيراً عن أمنيتها في الزواج من مصري وهو ما حدث فعلياً حيث تعرفت على زوجها باسم وأحبته في لقاء حدث بالصدفة في مصر.

وتستعد جيهان للعودة من جديد إلى مواصلة أعمالها الفنية حيث لديها نصين للتلفزيون لم تحدد موقفاً منهما حتى الآن، كما انتهت مؤخراً من تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل"سلسال الدم".

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