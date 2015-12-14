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حفلا زفاف لجيهان قمري خلال شهر واحد

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الإثنين 14-12-2015 00:13

بعد عودتهما من قبرص حيث كانا يقضيان شهر العسل، أقامت النجمة جيهان قمري وزوجها طبيب الأسنان المصري باسم السواح بأحد فنادق القاهرة حفل عشاء ودعيا إليه أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني احتفالاً بزواجهما الذي أقيم منذ فترة واحتفلا به في إحدى الكنائس بلبنان.

وكانت جيهان قد سبق وتحدثت كثيراً عن أمنيتها في الزواج من مصري وهو ما حدث فعلياً حيث تعرفت على زوجها باسم وأحبته في لقاء حدث بالصدفة في .

وتستعد جيهان للعودة من جديد إلى مواصلة أعمالها الفنية حيث لديها نصين للتلفزيون لم تحدد موقفاً منهما حتى الآن، كما انتهت مؤخراً من تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل"سلسال الدم".

 

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