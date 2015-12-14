إيفا لونغوريا تعلن خطوبتها من صحراء دبي

أعلنت النجمة العالمية Eva Longoria خطوبتها على حبيبها رجل الأعمال Jose Antonio Baston.

Longoria البالغة من العمر 40 عاماً، والتي كُرمت مؤخراً عن أعمالها الخيرية، كشفت عن خطوبتها من خلال صورة نشرتها على "انستقرام" وهي تقبل Baston بطريقة حميمة ورومنسية، أثناء وجودهما في صحراء دبي.

وأظهرت الصورة التي تشاركتها Eva مع جمهورها، خاتمها الماسي الثمين.

يشار إلى أن Eva Longoria شاركت منذ فترة في فعاليات مهرجان دبي السينمائي، وحضرت حفل The Global Gift Gala متألقةً بفستان أبيض جميل .