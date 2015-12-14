"الزراعة" تستقبل 12 ألف عجل "ذبيح فورى" لطرحها بالأسواق والمجمعات

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 2200 رأس عجل للذبيح الفورى قادمة من السودان، و1400 رأس من أوكرانيا للذبيح الفورى يتم طرحها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الإمراض لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة.

وأكد رئيس الحجر البيطري، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محاجر الهيئة استعدت أيضا لاستقبال 6 آلاف عجل من أرجواى للذبيح الفورى،و3 ألاف من أوكرانيا للتربية تصل خلال أيام ،مشير الى أن استيراد عجول التربية في إطار تحسين السلالات المصرية من الماشية،لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء ،موضحا أن جميع العجول الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الإمراض تطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة " تشرف على عمليات الشحن الوارد إلى مصر ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، مؤكدا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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