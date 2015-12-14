نائب المنتزة يطالب الرئيس بوقف بيع الشرقية للكتان عبر خصخصة القطاع العام

طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوقف بيع الشركة الشرقية للكتان والقطان والذى تم الإعلان عن عرضها للبيع فى مزاد علنى الأيام القادمة.

وقال عبد الفتاح إن أزمة خصخصة شركات القطاع العام مازالت مستمرة ، على الرغم من مطالبات الرئيس بإعادة تشغيل الشركات مطالباً الحكومة بضرورة وقف بيع شركات القطاع العام وإعادة تشيغلها وعمل احلال وتجديد لها.

وأضاف النائب فى تصريحات خاصة، إنه لا يستطيع الآن ممارسة دورها النيابى وتقديم طلب إحاطة بشأن إيقاف البيع لعدم انعقاد المجلس حتى الآن أو حلف اليمين وغيره ، مشيراً إلى أن الوحيد القادر على إصدار قرار الوقف الآن هو رئيس الجمهورية .

وقال عبد الفتاح أن الشركة الشرقية للكتان والقطن مغلقة منذ عام 2007 ومازالت ملك للحكومة وعليها ديون لبنك مصر والاهلى بقيمة 100 مليون جنيه، إلا أنه تم تعليق لافته على أسوارها هذه الأيام بعرضها للبيع فى مزاد علنى.