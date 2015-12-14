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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام كل من "أحمد.س.م.س" وشهرته "إيفرريدى"، 28 سنة عاطل ومقيم عرب الصوالحة – دائرة المركز السابق اتهامه فى القضية رقم 7397 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2005 م – مشاجرة، و"أحمد.ن.أ.ع" 27 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهما الآثمة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهما الآتى سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 X39 تحمل رقم 1502671 و10 طلقات من ذات العيار، سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 26382-14 و3 طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرامًا ومبلغ مالى 320 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

جارِ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة.

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مصر 365