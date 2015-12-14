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ربة منزل تُشعل النيران فى سيارة طليقها بسوهاج

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ربة منزل تُشعل النيران فى سيارة طليقها بسوهاج ربة منزل تُشعل النيران فى سيارة طليقها بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بسيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة طهطا، عقب قيام طليقة مالك السيارة بإشعال النيران بها بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس، نائب المدير للشمال يفيد باشتعال النيران بسيارة بدائرة قسم طهطا، دون وقوع خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد محمد مجلى، رئيس مباحث قسم طهطا بنشوب حريق بسيارة بشارع النصر البحرى بساحل طهطا - دائرة القسم ‏تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
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>وأشارت التحريات، إلى نشوب الحريق بالسيارة رقم 6159 هـ.ف.أ ملك ياسر.ف.ح.ا، 40 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، ونتج عن الحريق بعض التلفيات بالسيارة، بسؤال المذكور أتهم طليقته ميرفت.ع.ا، ربة منزل بإشعال النيران بالسيارة بسبب خلافات فيما بينهما.

‏جـــار استدعـــاء المشكــو فـى حقهــا لسؤالهــا، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2690 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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