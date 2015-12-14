المباحث تستعيد مليون جنيه أدعى مندوب شركة سرقته عقب وصوله سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم، من كشف غموض اختفاء مليون جنيه من مندوب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، كان يحملها على سبيل الأمانة لتوصيلها لأحد الأشخاص بسوهاج، حيث قام بإخفائها لدى زوجته بالقاهرة، وأدعى سرقتها عقب اصطدام سيارة به بعد وصوله لسوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا فى واقعة المحضر رقم 4400 إدارى قسم أول شرطة سوهاج لسنة 2015 بشأن بلاغ محمد.ص.ص.أ، مندوب شركة أبو المجد للاستيراد والتصدير بالقاهرة، ‏ويقيم دائرة قسم بولاق – القاهرة، باصطدام سيارة ملاكى حمراء اللون به عقب نزوله من أتوبيس شركة الصعيد القادم ‏من القاهرة فقد على أثرها الوعى، وحال إفاقته وجد نفسه بمستشفى سوهاج العام واكتشف فقده مبلغًا ماليًا كبيرًا كان ‏بحوزته وقت الحادث ملك المدعو خالد أبو المجد – يحمله على سبيل الأمانة لتوصيله لأحد أقاربه بمدينة البلينا .

‏ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة ومردود سلبى على الحالة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام، وقاده العميد عبد المجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد أحمد المولد، رئيس مباحث قسم أول سوهاج لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط المتهمين كانت من أهم بنودها ‏إعادة مناقشة المبلغ معاينة مكان التصادم وتحديد السيارة التى أدلى بأوصافها المبلغ محاولة التوصل لشهود الواقعة.

‏وبالتطبيق الجيد لبنود الخطة تبين عدم صحة البلاغ وأن المبلغ المذكور قام بإلقاء نفسه أمام السيارة رقم 30882 ملاكى ‏سوهاج ماركة تويوتا حمراء اللون قيادة نصر الدين على كمال الدين سن 40، مدرس ومقيم كوم بدار دائرة مركز المنشاة، وأن المبلغ لم يكن يحمل ثمة مبالغ مالية معه، وتخلص حقيقة الواقعة فى أن المذكور عقب حصوله على مبلغ مالى كبير "1000.000" مليون جنيه من خالد أبو المجد عبد الرحيم - صاحب شركة، ويقيم القاهرة بقصد توصيله ثروت صبرى عبد الرحمن، ويقيم بناحية الوحلية مركز البلينا، إلا أنه أختلق الواقعة بقصد الاستيلاء على المبلغ لنفسه عقب إخفاء المبلغ المشار إليه لدى زوجته شيماء.م. أ، 29 سنة ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم أول الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وفرع الأمن العام قامت مأمورية استهدفت الأخيرة بالعنوان المشار إليه، وتم ضبطها والمبلغ المالى كاملاً، وبمواجهتها اعترفت بأنها حصلت على المبلغ من زوجها ونفت علمها بنيته، تم اصطحاب المتهمة والمبلغ المالى لعرضهما على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة. ‏