أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تستضيف مؤتمراً لإعمار ليبيا تحت رعاية أممية فى 17 و18 الجارى

Google+ Print
تونس تستضيف مؤتمراً لإعمار ليبيا تحت رعاية أممية فى 17 و18 الجارى تونس تستضيف مؤتمراً لإعمار ليبيا تحت رعاية أممية فى 17 و18 الجارى

>تستضيف تونس العاصمة؛ يومى 17 و18 ديسمبر الجارى، اللقاء الثانى "لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائى"، بمشاركة عدة منظمات دولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى واللجنة الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وسيشارك فى منتدى إعادة إعمار ليبيا، مجموعة من الخبراء الدوليين والليبيين، إلى جانب رجال الأعمال الليبيين، الذين سيتولون تمويل مشاريع إعادة بناء المؤسسات والمدن المنكوبة مثل بنغازى.

وسيتناول الخبراء ورجال الأعمال عدة ملفات مثل "إعادة هيكلة وإصلاح الإقتصاد الكلى وإصلاحات إدارة المالية العامة، وتوليد الموارد وأوجه الاتفاق، وخيارات السياسية النقدية فى ليبيا.

وسيعمل الملتقى على وضع استيراتيجية وطنية للقضاء على الإرهاب، وأخرى لنزع السلاح وإزالة الألغام والمتفجرات، وكل مخلفات الصراع المسلح فى ليبيا للتوصل إلى المعالجة الإنسانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365