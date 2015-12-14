تونس تستضيف مؤتمراً لإعمار ليبيا تحت رعاية أممية فى 17 و18 الجارى

>تستضيف تونس العاصمة؛ يومى 17 و18 ديسمبر الجارى، اللقاء الثانى "لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائى"، بمشاركة عدة منظمات دولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى واللجنة الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وسيشارك فى منتدى إعادة إعمار ليبيا، مجموعة من الخبراء الدوليين والليبيين، إلى جانب رجال الأعمال الليبيين، الذين سيتولون تمويل مشاريع إعادة بناء المؤسسات والمدن المنكوبة مثل بنغازى.

وسيتناول الخبراء ورجال الأعمال عدة ملفات مثل "إعادة هيكلة وإصلاح الإقتصاد الكلى وإصلاحات إدارة المالية العامة، وتوليد الموارد وأوجه الاتفاق، وخيارات السياسية النقدية فى ليبيا.

وسيعمل الملتقى على وضع استيراتيجية وطنية للقضاء على الإرهاب، وأخرى لنزع السلاح وإزالة الألغام والمتفجرات، وكل مخلفات الصراع المسلح فى ليبيا للتوصل إلى المعالجة الإنسانية.

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