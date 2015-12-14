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اجتماع لـ"رافضى تعديل الدستور" الخميس لحسم وثيقتهم قبل الإعلان عنها

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اجتماع لـ"رافضى تعديل الدستور" الخميس لحسم وثيقتهم قبل الإعلان عنها اجتماع لـ"رافضى تعديل الدستور" الخميس لحسم وثيقتهم قبل الإعلان عنها
قال جورج إسحاق، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن القائمين على مبادرة تفعيل الدستور، عقدوا جلسة مصغرة خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الوثيقة الخاصة بتفعيل الدستور ورفض تعديله، لافتا إلى أنهم اتفقوا على بعض الملاحظات ومن ثم عقد اجتماعا مغلقا آخر لمناقشتها.

وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الشخصيات العامة والحقوقيين وفقهاء الدستور والقانون يعقدون اجتماعاً مغلقاً الخميس المقبل، للاستقرار على الشكل النهائى للوثيقة وتحديد موعد الاجتماع النهائى للإعلان عن الوثيقة فى حضور وسائل الاعلام.

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