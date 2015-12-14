رفع كفاءة الطرق بـ 5 مناطق داخل مدينة العريش

أعلن المهندس "محمد فهمى البيك" رئيس مركز ومدينة العريش عن رفع كفاءة طرق وشوارع بـ 5 مناطق وأحياء داخل مدينة العريش ضمن مشروعات الخطة العاجلة والملحة لمجلس المدينة فى خطة 2015 ـ 2016 .

وقال رئيس مركز ومدينة العريش فى تصريح لـ " اليوم السابع "، ان الطرق التى سيتم رفع كفاءتها هى طريق العبور بطول 3 كيلو مترا، و رفع كفاءة طريق الضاحية بطول 3 كيلو مترا، ورفع كفاءة طريق المساعيد بطول 1.5 كيلو مترا، ورفع كفاءة وربط ميدان ابوبكر الصديق بطريق الجبانة بالمدخل الخلفى للجبانة وشارع عمر المختار حتى ربطة بشارع سوهاج بطول 1كيلو مترا .

ورفع كفاءة المنطقة خلف سوق السمك بطول 2 كيلو مترا ، وربط شارع أسيوط بشارع القاهرة بـ 6 وصلات بطول 1 كيلو مترا، ورفع كفاءة منطقة عاطف السادات بطول 2 كيلو مترا، ورفع كفاءة منطقة أبو صقل بطول 1 كيلو متر، ورفع كفاءة شارع عمر بن الخطاب حتى شارع جسر الوادى بطول 2 كيلو مترا ، ورفع كفاءة المنطقة خلف شارع جندل ومكتب البريد بطول 1 كيلو متر، ورفع كفاءة الطريق خلف الثانوية العسكرية بطول 500 مترا .

اضاف رئيس مركز ومدينة العريش فى تصريحاتة، سيتم استكمال رصف طرق داخل المدينة والأحياء والقرى من الخطة الاستثمارية لعام 2015 ـ 2016 .

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