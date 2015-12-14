عبد الغفار شكر: لا نشكل تحالفا برلمانيا..وننسق بين نواب"العدالة الاجتماعية"

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن ما يسعى له ليس تحالفاً أو ائتلافاً و إنما نوع من أنواع التنسيق بين النواب الذين يولون أهمية كبرى لقضايا العدالة الاجتماعية تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن الاتصالات تهدف للوصول إلى عدد يتراوح بين 10 إلى 20 نائبا يتفقون سوياً حول ضرورة أن ينادوا بقضايا العدل الاجتماعى.

وأضاف شكر لـ "اليوم السابع"، أن دوره وعدد من الشخصيات العامة، جمع هؤلاء النواب والتحضير لاجتماع مشترك بينهم ، مشيراً إلى أن تحديد خطة العمل واليات العمل هى مهمة النواب انفسهم ومتروك لهم الحق فى الاختيار ما يناسبهم ، لافتا إلى أن الاتصالات مازلت تجرى من أجل التحضير لهذه الجلسات.