أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فاروق جويدة: الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتى لم يصبها "التجريف"

Google+ Print
فاروق جويدة: الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتى لم يصبها "التجريف" فاروق جويدة: الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتى لم يصبها "التجريف"
أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اضطر للاعتماد على الجيش والإدارة الهندسية للقوت المسلحة فى قيادة قاطرة التنمية والمشروعات الكبرى، بسبب "تجريف الدولة على مدار الـ 30 عاماً الماضية"، وعجز عن القيام بهذه المسئولية، مؤكداً أن الجيش هو المؤسسة التى حافظت على تماسكها وخرجت من محنة "التجريف".

وأعرب "جويدة"، فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، عن قلقه من إسناد المسؤوليات المدنية للمؤسسة العسكرية، مؤكداً العبء سيكون كبيرا جداً أمام مسئوليات الجيش الوطنية فى الدفاع عن الوطن وفى مكافحة الإرهاب.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم ينجح حتى الآن فى تحديد مستشاريه بما يقنع الشعب أنه يعمل بـ"روح الفريق"، على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك