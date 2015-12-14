فاروق جويدة: الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتى لم يصبها "التجريف"

أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اضطر للاعتماد على الجيش والإدارة الهندسية للقوت المسلحة فى قيادة قاطرة التنمية والمشروعات الكبرى، بسبب "تجريف الدولة على مدار الـ 30 عاماً الماضية"، وعجز الحكومة عن القيام بهذه المسئولية، مؤكداً أن الجيش هو المؤسسة التى حافظت على تماسكها وخرجت من محنة "التجريف".

وأعرب "جويدة"، فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، عن قلقه من إسناد المسؤوليات المدنية للمؤسسة العسكرية، مؤكداً العبء سيكون كبيرا جداً أمام مسئوليات الجيش الوطنية فى الدفاع عن الوطن وفى مكافحة الإرهاب.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم ينجح حتى الآن فى تحديد مستشاريه بما يقنع الشعب أنه يعمل بـ"روح الفريق"، على حد قوله.