لحماية طفلك من حساسية الأنف.. احذر تعرضه للغبار والأتربة واعرف الأعراض

حساسية الأنف عند الأطفال

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال

تشخيص التهاب حساسية الأنف

حساسية الأنف من المشاكل الصحية التى تصيب كثيرًا من الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها خلل جهاز مناعة الطفل، ما يتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الطفل.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن حساسية الأنف عبارة عن وجود التهاب بالأغشية المخاطية بالأنف نتيجة خلل مناعى.>واستكملت د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل كمؤشر لإصابته بالالتهاب حساسية الأنف وأهمها":>1)رشح أحيانا وسيلان من الأنف.>2)احتقان بالأنف .>3) ألم بالوجه وصداع.>4) فقدان حاسة الشم.>5)دموع العين.>وتابعت د. نهى قائلة: "يجب على الأم فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة الذهاب لطبيب مختص لإجراء بعض الأشعة على الجيوب الأنفية وكذلك فحص دم لمعرفة نسبة ige.

ولذلك تنصح د.نهى بضرورة مراعاة عدم تعرض طفلها المصاب بحساسية الأنف للأتربة والغبار لحمايته من الإصابة بنوبات حساسية الأنف.