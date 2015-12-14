أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحماية طفلك من حساسية الأنف.. احذر تعرضه للغبار والأتربة واعرف الأعراض

Google+ Print
لحماية طفلك من حساسية الأنف.. احذر تعرضه للغبار والأتربة واعرف الأعراض لحماية طفلك من حساسية الأنف.. احذر تعرضه للغبار والأتربة واعرف الأعراض
حساسية الأنف من المشاكل الصحية التى تصيب كثيرًا من الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها خلل جهاز مناعة الطفل، ما يتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الطفل.

حساسية الأنف عند الأطفال


>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن حساسية الأنف عبارة عن وجود التهاب بالأغشية المخاطية بالأنف نتيجة خلل مناعى.

أعراض حساسية الأنف عند الأطفال


>واستكملت د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل كمؤشر لإصابته بالالتهاب حساسية الأنف وأهمها":
>1)رشح أحيانا وسيلان من الأنف.
>2)احتقان بالأنف .
>3) ألم بالوجه وصداع.
>4) فقدان حاسة الشم.
>5)دموع العين.
>

تشخيص التهاب حساسية الأنف


>وتابعت د. نهى قائلة: "يجب على الأم فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة الذهاب لطبيب مختص لإجراء بعض الأشعة على الجيوب الأنفية وكذلك فحص دم لمعرفة نسبة ige.

ولذلك تنصح د.نهى بضرورة مراعاة عدم تعرض طفلها المصاب بحساسية الأنف للأتربة والغبار لحمايته من الإصابة بنوبات حساسية الأنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365