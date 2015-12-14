التيار الشعبى تعليقا على"25 يناير":"لا ندعو للنزول ولا بنقول لحد متنزلش"

أكد السفير معصوم مرزوق القيادى بحزب التيار الشعبى، أن حزبه لم يدع للنزول يوم 25 يناير القادم، قائلا،:"إحنا لا بندعو للنزول فى 25 يناير ولا بنقول لحد ما تنزلش" .

وأضاف مرزوق لـ "اليوم السابع" :" لا نسطيع أن نمنع أحدا من النزول.. من يريد أن ينزل ليس لدينا ما يمنعه"، مشيراً إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى لم تقرر حتى اللحظة الراهنة موقفها من هذه الدعوات.

6 أبريل: نتشاور مع الحركات الثورية لاتخاذ قرار بشأن ذكرى 25 يناير