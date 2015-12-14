فاروق جويدة بـ"العاشرة مساء": لو كنت رئيسًا لوحدت مصر والسودان بقوة السلاح

أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة، أهمية وضرورة الوحدة بين مصر والسودان، موضحاً :"لو توليت السلطة فى مصر أو السودان فى يوم من الأيام، وهذا لن يحدث، سأفرض الوحدة بقوة السلاح".

وقال "جويدة" فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إن العلاقات بين الدول لها تأثير كبير على الأمن القومى والقضايا الإقليمية، مشدداً على أهمية العلاقات المصرية السعودية، لكونهما "رمانة الميزان" بالمنطقة.

وشدد على أهمية الوعى الإعلامى تجاه القضايا الإقليمية، وعدم إثارة الأزمات حتى لا تخسر مصر شعبيا و سياسيا وأمنيا، رافضا النقد الموجه من قبل الإعلاميين ضد "الوهابية"، قائلاً :" أصلحوا مصر أولا وحينما نمتلك الريادة مر أخرى سنصبح مؤثرين".

وأكد "جويدة"، إيمانه بثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لافتاً إلى أن هناك مؤامرة متكاملة الأطراف على الرئيس السيىسى، من قبل الإخوان والفلول والعالم الخارجى.

وأوضح أنه لا مقارنة بين السيسى ومرسى، منتقداً هجوم عبد المنعم ابو الفتوح على الرئيس، وقال :" قارن بين مرسى والسيسى وعليك أن ترى إنجازات كلا منهم..ولا يوجد فيمن حكموا مصر خلال الـ 80 سنة الماضية من كان يجرؤ على خلع الإخوان".