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محافظ سوهاج: 26 ديسمبر قافلة للتوعية البيئية بالقرى والمدن

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محافظ سوهاج: 26 ديسمبر قافلة للتوعية البيئية بالقرى والمدن محافظ سوهاج: 26 ديسمبر قافلة للتوعية البيئية بالقرى والمدن
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام قافلة من جهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة للتوعية البيئية بالمحافظة بمقار مراكز الشباب بمدن وقرى سوهاج ، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر الحالى.

وشدد المحافظ فى بيان له على أهمية رفع الوعى البيئى لشرائح المجتمع المختلفة وتنمية الاحساس بالمسئولية المجتمعية، وذلك فى إطار التعاون المتبادل بين محافظة سوهاج ووزارة البيئة للحافظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح المهندس احمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة عن دعم القافلة بعدد 100 هدية متنوعة منها 10 حاويات ، 48 جاروف ، 30 كيس بلاستيك ، بالإضافة إلى نسخ من مطبوعات التوعية البيئية الخاصة بالوزارة .

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