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"تأديب القضاة" ينظر اليوم طعون قضاة "بيان رابعة" علي قرار عزلهم

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"تأديب القضاة" ينظر اليوم طعون قضاة "بيان رابعة" علي قرار عزلهم "تأديب القضاة" ينظر اليوم طعون قضاة "بيان رابعة" علي قرار عزلهم
يكمل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الاثنين ، نظر طعون قضاة بيان رابعة، على الحكم الصادر بعزلهم و قد أجل المجلس سابقا نظر الطعون إداريا ، بسبب تغيب الأعضاء العاملين بمحاكم الاستئناف، لمشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل على حساب الدولة.

وتقدم المحالون للمعاش بطعون فى أبريل الماضى فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد فهمى بالمخالفة للقانون.

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مصر 365

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