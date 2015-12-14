فاروق جويدة لـ"الإبراشى": تجريف مصر وغياب الكفاءات أخطر ما ورثه "السيسى"

أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة، أن تجريف مصر وغياب الكفاءات والعقول، أسوأ وأخطر ما ورثه الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن هذا التجريف "أوصلنا للخراب ولنماذج وإدارات سيئة"، مطالباً بمحاسبة نظام مبارك البائد على هذا الإرث.

وقال "جويدة"، فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، :" أخلاقنا باظت كشعب.. وهناك تدنى فى السلوك والأخلاقيات ولغة الحوار والأغانى"، مستطرداً :" دا انتوا هاتشوفوا شتايم فى البرلمان، وهاتسمعوا ما لم تسمعونه من قبل..وبكرة تشوفوا البرلمان".

كما أعرب عن استيائه من الجدل السائد حول رئيس مجلس النواب القادم، معتبراً أن البحث عن رئيس البرلمان بهذا الشكل "مأساة"، وقال :" رأس المال أفسد الإعلام والصحافة والبزنس وقضايا التحكيم اللى اترفعت على مصر تفلس 10 دول"، على حد قوله.

فاروق جويدة لـ"الإبراشى": على قوى البرلمان دعم الرئيس لا "اقتسام الكعكة"

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